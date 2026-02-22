إندريك: مبابي نصحني بالانتقال إلى ليون

الأحد، 22 فبراير 2026 - 14:21

كتب : FilGoal

إندريك - ليون

كشف إندريك فيليبي لاعب أولمبيك ليون المعار من ريال مدريد موقف زميله كيليان مبابي معه قبل انتقاله للفريق الفرنسي.

وانتقل إندريك لـ ليون في سوق الانتقالات الشتوية إعارة لنهاية الموسم الجاري بسبب عدم حصوله على دقائق لعب كافية مع ريال مدريد.

وقال إندريك في تصريحات لقناة TF1: "كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا نصحاني أن أذهب إلى الدوري الفرنسي، وقالا لي إنها بطولة قوية، وتحدثا معي عن فكرة الانضمام لفريق ليون، وأنا أشكرهما على نصائحهما القيمة".

وواصل "أتمنى أن أحقق إنجازات عظيمة مع ليون، وأن ألعب دوليا لأساعد البرازيل في كأس العالم المقبل".

وأردف "أطمح أن ألتقي من جديد مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور لتحقيق دوري أبطال أوروبا".

وعن سر احتفاله قال: "أتخيل نفسي في فيلم أكشن، وأشعر بالكثير من الأدرينالين والرغبة في تفريغ كل غضبي، وهذا يدفعني لأكون أكثر حسما أمام المرمى".

وأتم "تأثير الشهرة في السن الصغير؟ الشباب الذين يعتقدون أن الشهرة لا تجلب إلا الأشياء الجيدة مخطئون، بالنسبة لي، إنها من أسوأ الأمور التي يمكن أن يقابلها الإنسان، وأتمنى أن أستمتع بحياتي في سلام".

وخاض إندريك مع أولمبيك ليون 6 مباريات مسجلا 5 أهداف وصنع هدف.

ويحتل أولمبيك ليون المركز الثالث برصيد 45 نقطة من 14 انتصارا و3 تعادلات و5 هزائم.

أولمبيك ليون إندريك
