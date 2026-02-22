ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه داني سيبايوس التي ضربته في لقاء أوساسونا.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه أن اللاعب أصيب بتمزق عضلي.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب سيبايوس.

وسيغيب اللاعب الإسباني عن المواجهة الحاسمة أمام بنفيكا في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وشارك سيبايوس في هزيمة ريال مدريد أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف بالدوري الإسباني في الشوط الثاني.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 22 مباراة لم يسجل او يصنع أهداف.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 58 في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقتطين عن برشلونة الوصيف الذي سيلعب غدا أمام ليفانتي.

ووصل أوساسونا للنقطة 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتقدم أوساسونا أولا عن طريق أنتي بودمير من علامة الجزاء في الشوط الأول.

وعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد بعد صناعة مميزة من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 91 سجل راؤول جارسيا هدف انتصار أوساسونا بمراوغة مميزة لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ليضعها في شباك تيبو كورتوا.