عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس أمام لوريان.. ويستعد لخوض ودية هذا الأسبوع

رغم عودته للتدريبات الجماعية منذ فترة.. لم يتواجد اسم محمد عبد المنعم مدافع نيس في قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة لوريان يوم الأحد.

وعاد عبد المنعم لتدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي أبعدته لـ9 أشهر.

وذكرت جريدة ليكيب أن عبد المنعم سيخوض مباراة ودية يوم الأربعاء أمام فريق جراس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية مع نيس.

قبل أيام، أوضح كلود بويل مدرب نيس أن محمد عبد المنعم اقترب من العودة للمشاركة في مباريات الفريق بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.

وقتها قال بويل في تصريحات للصحفيين: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي أواخر أبريل الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وانضم الدولي المصري إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

ولعب عبد المنعم الموسم الماضي 18 مباراة في كافة البطولات مع نيس.