عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس أمام لوريان.. ويستعد لخوض ودية هذا الأسبوع

الأحد، 22 فبراير 2026 - 13:02

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

رغم عودته للتدريبات الجماعية منذ فترة.. لم يتواجد اسم محمد عبد المنعم مدافع نيس في قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة لوريان يوم الأحد.

وعاد عبد المنعم لتدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي أبعدته لـ9 أشهر.

وذكرت جريدة ليكيب أن عبد المنعم سيخوض مباراة ودية يوم الأربعاء أمام فريق جراس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

أخبار متعلقة:
رغم هدف وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يخسر بطريقة درامية في الدوري الأمريكي موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية مع نيس.

قبل أيام، أوضح كلود بويل مدرب نيس أن محمد عبد المنعم اقترب من العودة للمشاركة في مباريات الفريق بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.

وقتها قال بويل في تصريحات للصحفيين: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي أواخر أبريل الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وانضم الدولي المصري إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

ولعب عبد المنعم الموسم الماضي 18 مباراة في كافة البطولات مع نيس.

نيس محمد عبد المنعم
نرشح لكم
مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز.. وبيلد تحدد مدة غيابه أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا
أخر الأخبار
هاري كين يرد على مزاعم انتقاله إلى برشلونة كورقة انتخابية 13 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس أمام لوريان.. ويستعد لخوض ودية هذا الأسبوع 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم هدف وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يخسر بطريقة درامية في الدوري الأمريكي 53 دقيقة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة ساعة | الدوري الإسباني
الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول ساعة | سعودي في الجول
مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523852/عبد-المنعم-يغيب-عن-قائمة-نيس-أمام-لوريان-ويستعد-لخوض-ودية-هذا-الأسبوع