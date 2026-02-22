الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن سبب ارتداء محمود عبد المنعم "كهربا" شارة القيادة في المباراة الأخيرة بكأس مصر.

محمود كهربا

النادي : إنبي

إنبي

وشارك كهربا مع إنبي أمام المصرية للاتصالات في ربع نهائي كأس مصر وحصل على شارة القيادة، في المباراة التي حقق بها إنبي الانتصار بهدفين مقابل لا شيء.

وقال الشريعي عبر أون سبورت: "كرة القدم لها قواعد وقوانين، كهربا أول لاعب من العناصر الحالية تم تصعيده للفريق الأول، وهو لاعب كبير، فلا بد أن يحصل على شارة القائد".

وواصل "قائد الفريق له شخصية مختلفة عن الآخرين، وله وضع مختلف في الفريق، سأظل مع كهربا إلى أن يشارك 3 أو 4 مواسم آخرين ويؤديها بشكل مميز لأنه يستحق".

وأكمل "هدفي أن أعيد لكهربا ثقته بنفسه من جديد، كهربا سيعود لمستواه من خلال المشاركة المستمرة في المباريات".

وأتم "أتمنى أن يخرج اللاعب من إنبي إلى فريق كبير ويتألق كالعادة، وهذا دور إدارة الفريق أن تقف بجوار لاعبيها ليظهروا للجميع بأفضل مستوى".

وانضم كهربا لإنبي في فترة الانتقالات الشتوية بعقد حتى نهاية الموسم الجاري بعد فسخ مع القادسية الكويتي.

وسبق وأن لعب كهربا مع إنبي قبل أن ينتقل إلى الزمالك كما لعب مع الأهلي قبل الرحيل الموسم الماضي.

ودخل كهربا في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع عدة أندية منها الاتحاد السكندري وغزل المحلة وزد.

وذلك بعد رحيله عن صفوف نادي القادسية الكويتي بعد فسخ تعاقده.

وكشف كهربا أن سبب فسخ تعاقده هو عدم حصوله على مستحقاته التعاقدية خلال الفترة الماضية.

ورحل كهربا عن الأهلي في يناير من عام 2025 الماضي، وانضم لصفوف الاتحاد الليبي.

قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم الماضي وينضم إلى القادسية الكويتي.

وبعد انضمامه إلى إنبي يكون كهربا عاد إلى بيته الذي بدأ منه رحلته مع كرة القدم بعد الرحيل عن قطاع الناشئين في الأهلي.

محمود عبد المنعم "كهربا" أيمن الشريعي
