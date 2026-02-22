إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول

اعترف الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال بظهور فريقه بعيدًا عن مستواه المعهود في مباراة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة السبت.

وتعادل الفريقان ضمن الجولة الـ 23 من الدوري السعودي بهدف لمثله.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "من الطبيعي وجود حالةٍ من الحزن بعد التعادل. كان يفترض علينا تسجيل أكثر من هدفٍ واحدٍ في الشوط الأول حتى ننال أفضليةً مريحةً، لكننا أهدرنا الفرص، ثم أدرك اتحاد جدة التعادل في الشوط الثاني".

وأضاف "لعبنا جيدًا في الشوط الأول، لكن في الثاني لم نظهر بالصورة المطلوبة، وخرجنا بتعادلٍ رابع في آخر ست مباريات".

وأكمل "الصراعات الثنائية لم تكن في صالحنا خلال المباراة، ولم نظهر بمستوانا المعهود، بينما قدَّم الاتحاديون أداءً ثابتًا".

وتابع "كان من الممكن تغيير الأمور لو سجلنا هدفين في بداية المباراة عندما كنّا نلعب بصورةٍ جيدةٍ، لكن كريم بنزيمة وثيو هيرنانديز أضاعا فرصتين، وتألق حارس اتحاد جدة".

ونوَّه إلى عاملٍ إضافي سلبي بالقول "التركيز نقطةٌ مهمةٌ جدًّا، فهو يساعد اللاعبين على تقديم المستوى المأمول، ويجعلهم أكثر فاعليةً، وكان يجب رفع درجة التركيز خاصَّةً بعد طرد لاعب اتحاد جدة".

وازدادات الأمور سوءا على النمور بتعرض حسن كادش للطرد في الدقيقة 9 بعد عرقلة بنزيمة المنفرد خارج الـ 18.

ووعد الإيطالي بالعمل على معالجة الأخطاء لتلافي تكرار ما حدث في المباراة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وعن سبب عدم توجُّه اللاعبين لتحية الجماهير بعد نهاية المباراة، خلافًا للتقليد المتَّبع، أوضح: "جماهير الهلال تقف دائمًا خلف الفريق من بداية المباراة وحتى نهايتها، وأحث اللاعبين باستمرار على تحيتها، وأود انتهاز الفرصة لتهنئة الجماهير وجميع السعوديين بمناسبة يوم التأسيس".

وبالتعادل، فقدَ الهلال صدارة جدول الترتيب لمصلحة النصر الذي أصبح متقدمًا عليه بفارق نقطةٍ واحدةٍ.