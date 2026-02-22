فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى

كشف ميكي فان دي فين لاعب توتنام عن حزنه الشديد من رحيل توماس فرانك عن تدريب الفريق.

وأعلن نادي توتنام في وقت سابق عن رحيل المدرب الدنماركي بسبب سوء نتائج الفريق بعد الهزيمة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

وقال فان دي فين لـ سكاي سبورت: "دائما يكون الأمر صعبا عندما يرحل المدرب، كان له تأثيرا كبيرا على مستواك وأعطاك الإضافة بتعليماته المميزة".

وواصل "لقد عملنا بشكل كبير مع توماس فرانك خلال الفترة الماضية، لذلك نعم، يكون الأمر صعبا عندما يغادر شخصا كنت تعمل معه يوميا".

وأتم الهولندي "لا نكون سعداء أبدا عند سماع اضطرار شخص ما للرحيل".

وترك فرانك توتنام في المركز الـ16.

حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة، وانتصارين فقط في آخر 17 مواجهة بجميع المسابقات.