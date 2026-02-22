فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى

الأحد، 22 فبراير 2026 - 11:06

كتب : FilGoal

توماس فرانك مدرب توتنام

كشف ميكي فان دي فين لاعب توتنام عن حزنه الشديد من رحيل توماس فرانك عن تدريب الفريق.

ميكي فان دي فين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وأعلن نادي توتنام في وقت سابق عن رحيل المدرب الدنماركي بسبب سوء نتائج الفريق بعد الهزيمة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

وقال فان دي فين لـ سكاي سبورت: "دائما يكون الأمر صعبا عندما يرحل المدرب، كان له تأثيرا كبيرا على مستواك وأعطاك الإضافة بتعليماته المميزة".

أخبار متعلقة:
رايس: ساكا أخبرني أن ديربي توتنام المباراة المثالية للرد.. ولا يمكن أن نخسرها مؤتمر أرتيتا: اعتدنا على تغيير المدربين في توتنام إجور تودور مدربا لـ توتنام حتى نهاية الموسم ذا صن: رودري يواجه خطر الإيقاف بعد تصريحات ضد حكم مواجهة توتنام

وواصل "لقد عملنا بشكل كبير مع توماس فرانك خلال الفترة الماضية، لذلك نعم، يكون الأمر صعبا عندما يغادر شخصا كنت تعمل معه يوميا".

وأتم الهولندي "لا نكون سعداء أبدا عند سماع اضطرار شخص ما للرحيل".

وترك فرانك توتنام في المركز الـ16.

حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة، وانتصارين فقط في آخر 17 مواجهة بجميع المسابقات.

فان دي فين توماس فرانك توتنام
نرشح لكم
عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس أمام لوريان.. ويستعد لخوض ودية هذا الأسبوع مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز.. وبيلد تحدد مدة غيابه أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا
أخر الأخبار
عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس أمام لوريان.. ويستعد لخوض ودية هذا الأسبوع 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم هدف وسام أبو علي.. كولومبوس كرو يخسر بطريقة درامية في الدوري الأمريكي 32 دقيقة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي 56 دقيقة | الكرة المصرية
إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول ساعة | سعودي في الجول
مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523845/فان-دي-فين-رحيل-توماس-فرانك-صعب-وتأثيره-لا-ينسى