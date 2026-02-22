فان دي فين: رحيل توماس فرانك صعب وتأثيره لا ينسى
الأحد، 22 فبراير 2026 - 11:06
كتب : FilGoal
كشف ميكي فان دي فين لاعب توتنام عن حزنه الشديد من رحيل توماس فرانك عن تدريب الفريق.
ميكي فان دي فين
النادي : توتنام هوتسبر
وأعلن نادي توتنام في وقت سابق عن رحيل المدرب الدنماركي بسبب سوء نتائج الفريق بعد الهزيمة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.
وقال فان دي فين لـ سكاي سبورت: "دائما يكون الأمر صعبا عندما يرحل المدرب، كان له تأثيرا كبيرا على مستواك وأعطاك الإضافة بتعليماته المميزة".
وواصل "لقد عملنا بشكل كبير مع توماس فرانك خلال الفترة الماضية، لذلك نعم، يكون الأمر صعبا عندما يغادر شخصا كنت تعمل معه يوميا".
وأتم الهولندي "لا نكون سعداء أبدا عند سماع اضطرار شخص ما للرحيل".
وترك فرانك توتنام في المركز الـ16.
حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة، وانتصارين فقط في آخر 17 مواجهة بجميع المسابقات.
نرشح لكم
عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس أمام لوريان.. ويستعد لخوض ودية هذا الأسبوع مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز.. وبيلد تحدد مدة غيابه أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا