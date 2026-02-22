إنتر ميامي يسقط بثلاثية في افتتاح الدوري الأمريكي

قص إنتر ميامي شريط مبارياته بالدوري الأمريكي بخسارة كبيرة أمام لوس أنجلوس إف سي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وصنع سون هيونج مين الهدف الأول لفريقه أمام ليونيل ميسي.

وحصد لوس أنجلوس نقاطه الأولى بالدوري الأمريكي في الموسم الجديد.

وشارك ليونيل ميسي في المباراة بشكل كامل.

وافتتح التسجيل لـ لوس أنجلوس دافيد مارتينز موراليس بالدقيقة 37 بعد صناعة مميزة من سون.

وعزز تقدم لوس أنجلوس بالهدف الثاني دينيس بوانجا بصناعة من تيموثي تيلمان في الدقيقة 73.

وتأكد انتصار لوس أنجلوس بالهدف الثالث الذي سجله ناثان أورداز بصناعة من دينيس بوانجا في الدقيقة 94.

يذكر ميسي نجم إنتر ميامي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن موسم 2025.

وقاد ميسي فريقه الموسم الماضي للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فانكوفر وايتكابس في النهائي بنتيجة 3-1.