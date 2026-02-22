مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج

شدد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن فريقه خرج بأمور إيجابية من مواجهة إسبانيول قبل المباراة المنتظرة أمام كلوب بروج.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصارا كبيرا أمام إسبانيول بـ 4-2 في الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "كانت هناك العديد من الأمور الإيجابية، بدأنا المباراة متأخرين في النتيجة، لكن هذا لم يؤثر على الفريق، واستمر البحث عن أسلوب اللعب الذي أردناه، وكنا الطرف المسيطر خلال المباراة".

وواصل "نحن ننافس جيدا في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، في الدوري نحن بعيدون عن القمة، نسعى للحفاظ على الأداء لإنهاء الموسم في مركز متقدم، أنا سعيد جدا لما تقدمه التشكيلة الحالية في هذه المباريات".

وأردف "دائما من المهم تحقيق الفوز قبل مباراة حاسمة، مثل مباراة الثلاثاء أمام كلوب بروج، من خلال متابعتي لتشكيل بروج، لعبوا بعدد كبير من البدلاء مباراتهم اليوم، لكننا نركز على أنفسنا، ونحتاج أن نكون بكامل تركيزنا في المباراة".

وكشف "لست هنا لأطلب أي شيء من الجماهير، أنا ممتن كثيرا لهم، كل ما أريده أن يتفهموا حاجتنا للطاقة".

وأتم "الهدف الأول كان نتيجة حظ وسوء تقدير لنا في الدفاع، أما الهدف الثاني فلم يراها يان أوبلاك حارس الفريق".

وأحرز ألكسندر سورلوث ثنائية لصالح أتلتيكو مدريد.