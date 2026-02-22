كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة

عمر سامي - يد الأهلي

فاز فريق الأهلي لكرة اليد للرجال على الجزيرة بنتيجة 27-19 وذلك في ثالث جولات المرحلة الثانية للدوري المصري للمحترفين.

وفي الجولة ذاتها حقق الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 30-27.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ويأتي بعده الزمالك في المركز الثاني.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

على جانب آخر يقام نصف نهائي كأس مصر يوم 30 أبريل، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 1 مايو المقبل.

الأهلي كرة يد الزمالك الدوري المصري لكرة اليد
