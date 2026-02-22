توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي

انتصر نيوم بنتيجة 1-0 على الخليج في الجولة 23 من الدوري السعودي بمشاركة كاملة لـ أحمد حجازي.

اللقاء الذي أقيم في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ملعب الخليج توقف لمدة 19 دقيقة في بداية الشوط الثاني بسبب عطلٍ في التيار الكهربائي.

وتعرض ديميتيروس كوربيليس لاعب الخليج للطرد في الدقيقة 15.

وشهد اللقاء عودة عبدولاي دوكوري للمشاركة في المباريات بعد غياب دام شهرين للإصابة.

وفي الدقيقة 88 سجل ألكسندر لاكازيت المخضرم الفرنسي هدف فوز نيوم من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد نيوم لـ 31 نقطة في المركز الثامن.

فيما واصل الخليج التعثر للمباراة الثامنة على التوالي دون فوز في ترتيب الدولي السعودي.

وأصبح الخليج في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

ووصل حجازي للمباراة الـ 20 له هذا الموسم بقميص نيوم في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.