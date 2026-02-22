كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع خالد وليد لاعب الدائرة لتدعيم صفوف الفريق.

وانضم خالد وليد لصفوف الأهلي قادما من بشكتاش التركي.

ويسعى الأهلي لتدعيم مركز الدائرة بعد رحيل أحمد عادل إلى فزبريم المجري.

وكان خالد وليد انضم لصفوف بشكتاش قادما من الزمالك في عام 2024.

ووقع خالد وليد عقود انضمامه إلى يوروفارم بيلستر المقدوني بداية من الموسم المقبل.