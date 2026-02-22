كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد

الأحد، 22 فبراير 2026 - 01:36

كتب : FilGoal

خالد وليد لاعب الأهلي لكرة اليد

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع خالد وليد لاعب الدائرة لتدعيم صفوف الفريق.

وانضم خالد وليد لصفوف الأهلي قادما من بشكتاش التركي.

ويسعى الأهلي لتدعيم مركز الدائرة بعد رحيل أحمد عادل إلى فزبريم المجري.

وكان خالد وليد انضم لصفوف بشكتاش قادما من الزمالك في عام 2024.

ووقع خالد وليد عقود انضمامه إلى يوروفارم بيلستر المقدوني بداية من الموسم المقبل.

خالد وليد الأهلي كرة يد
نرشح لكم
كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة كرة يد - الاتحاد يكشف جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر كرة يد – الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر بالفوز على أصحاب الجياد كرة يد – الأهلي يهزم الزهور ويتأهل لربع نهائي كأس مصر جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا يد - على حساب مصري آخر.. سيف الدرع يتوج مع برشلونة بلقب كأس إسبانيا يد - أحمد عادل يمدد تعاقده مع فيزبريم
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز.. وبيلد تحدد مدة غيابه ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة ساعة | كرة يد
توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي ساعة | سعودي في الجول
كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد ساعة | كرة يد
أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523839/كرة-يد-الأهلي-يضم-خالد-وليد