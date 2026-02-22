رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري

كشف كريستيانو رونالدو لاعب النصر عن انتماءه للسعودية وأنها بمكانة وطنه الثاني.

وحقق النصر انتصارا كبيرا أمام الحزم 4-0، سجل كريستيانو رونالدو ثنائية.

وقال كريستيانو رونالدو لقناة ثمانية: "سعيد جدا بوجودي في السعودية كما قلت مرارا، أنا أنتمي إلى السعودية، هذا البلد استقبلني أنا، وعائلتي، وأصدقائي بحفاوة كبيرة".

وواصل "أنا سعيد هنا وأريد الاستمرار، والأهم أن نواصل العمل، نحن في القمة، نؤدي عملنا، ونفوز، ونضغط على المنافسين، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأتم "نحن على الطريق الصحيح، عدنا بقوة وواثقون، مباراة تلو أخرى، أصبحنا في حالة جيدة لنر ما سيحدث".

أنا اللي ان عقّـدوها .. جيـت حلّالهـا 💛 pic.twitter.com/cQw4iW16Iv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 21, 2026

سجل رباعية النصر: كريستيانو رونالدو (2) وأنجيلو وكينجسلي كومان.

واستعاد النصر الصدارة التي استمر فيها خلال أول 11 جولة من الموسم من الهلال الذي قبض عليها خلال آخر 10 جولات.

وواصل النصر استفاقته إذ حقق الفوز في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري السعودي بعدما تعرض لـ 3 هزائم متتالية آخرها ضد الهلال.

وارتفع رصيد العالمي لـ 55 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الهلال.

فيما ظل الحزم في المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

واحتفل رونالدو مرتديا "البشت السعودي" احتفالا بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.