كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال

الأحد، 22 فبراير 2026 - 01:05

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو

هنأ سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي فريقه بعد التعادل ضد الهلال في كلاسيكو السعودية لحساب الجولة 23 من المسابقة.

وتعادل النمور مع الزعيم رغم خوض المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 9 بعد طرد حسن كادش.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "الطرد كان صعبا لأنه جاء في أول 10 دقائق بمواجهة كبيرة، وأهنئ اللاعبين على الروح العالية".

وأضاف "نحترم قرارات الحكم، ومهمتي كمدرب هي إيجاد الحلول بعد الطرد وصناعة خيارات تساعد الفريق على الاستمرار في المباراة".

وأردف "نحضر لكل مباراة من أجل الفوز، ولن يختلف الأمر بوجود كادش أو عدمه. لكن المؤكد أن طريقة اللعب تغيّرت بعد الطرد، كنا ندافع من أجل أن نهاجم. وصلنا إلى مرمى الهلال كثيرا، ولم نكن نضيّع الوقت".

وأتم على الحلول من دكة البدلاء قائلا: "الهلال لعب بـ 4 لاعبين محليين، ولديه بدلاء أجانب على الدكة، بينما أنا غاب عني لاعبان، انظروا إلى دكة البدلاء. أنا لا أقلّل من لاعبيّ، لكن هناك فروقات واضحة بين الدكتين".

سجل للهلال مالكوم، وأدرك حسام عوار التعادل للاتحاد.

مع بداية اللقاء أشهر جمهور الزعيم "تيفو" يحمل صورة ستيف كيري نجم جولدن ستيت واريرز الأمريكي لكرة السلة وهو يسجل ثلاثية.

ولمن لا يعرف؟ كيري من أشهر مسددي الثلاثيات في تاريخ كرة السلة الأمريكية والأكثر تسجيلا منها.

الهلال سجل مبكرا وتعرض قادش مدافع الاتحاد للطرد، وظن البعض أن الـ 3 نقاط التي يبحث عنها الهلال في الكلاسيكو ستكون في المتناول.

لكن حامل اللقب رفض أن يتنازل عن المباراة بسهولة ورغم خوضه 80 دقيقة بـ 10 لاعبين خطف نقطة، وأصبحت ثلاثية الهلال في سلة الاتحاد ضائعة.

الثلاثية الضائعة أهدرت على الهلال أيضا فرصة البقاء في الصدارة، لأن كريستيانو رونالدو والنصر انتصروا 4-0 على الحزم واعتلوا قمة الترتيب مجددا.

وأصبح رصيد النصر 55 نقطة وخلفه الهلال 54 نقطة في المركز الثاني.

فيما ظل الاتحاد سادسا برصيد 38 نقطة.

