جيسوس: يجب العمل على الفوز حاليا والمحافظة على صدارة الدوري السعودي

شدد جورج جيسوس المدير الفني لـ النصر على ضرورة أن يستمر الفريق في صدارة الدوري السعودي لنهاية الموسم.

وانتصر النصر على الحزم بنتيجة 4-0 في الجولة 23 من الدوري واستعاد صدارة الدوري السعودي بعد غياب 10 جولات من الهلال.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "الأهم من الفوز هو أن الفريق لعب بشغف كبير، ولم يستقبل أهدافا، كما استرجعنا الفارق بينا وبين الهلال، وتصدَّرنا. من المهم وجودنا في الصدارة حتى نهاية الموسم".

وتابع "النصر في إمكانه أن يبقى في الصدارة. في الأعوام الماضية كان الفريق بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري، وكان الفارق كبيرا بينه وبين الفرق الأخرى في المقدمة، إذ وصل إلى 16 و17 نقطة. حاليا يجب العمل على الفوز والمحافظة على الصدارة".

وأردف "طريقة دفاعنا لم تتغيَّر، لكن صرنا كتلة كاملة بكثرة عدد المدافعين، والدليل أننا لم نستقبل أهدافا في 8 مواجهات".

video:1

سجل رباعية النصر: كريستيانو رونالدو (2) وأنجيلو وكينجسلي كومان.

واستعاد النصر الصدارة التي استمر فيها خلال أول 11 جولة من الموسم من الهلال الذي قبض عليها خلال آخر 10 جولات.

وواصل النصر استفاقته إذ حقق الفوز في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري السعودي بعدما تعرض لـ 3 هزائم متتالية آخرها ضد الهلال.

وارتفع رصيد العالمي لـ 55 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الهلال.

فيما ظل الحزم في المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

واحتفل رونالدو مرتديا "البشت السعودي" احتفالا بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.