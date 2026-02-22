ثنائية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار كبير أمام إسبانيول

الأحد، 22 فبراير 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد الانتصار على إسبانيول بـ4-2 في الدوري الإسباني، ليكسر الفريق سلسلة النتائج السلبية في آخر ثلاث جولات.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 48 متساويا مع فياريال في عدد النقاط، في انتظار مباراة فياريال غدا أمام فالنسيا، وتجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 35 في المركز السادس.

وأحرز ألكسندر سورلوث ثنائية لصالح أتلتيكو مدريد.

وسجل جوفري كاريراس هدف إسبانيول الأول في الدقيقة السادسة بعد عرضية مميزة من تيرهيز دولان ليضعها جوفري برأسه في شباك يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وعدل سورلوث النتيجة لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 21 بعد عرضية مميزة من ماركوس يورينتي ليضعها سورلوث في شباك إسبانيول معدلا النتيجة.

وتمكن جوليانو سيميوني من إضافة الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد بعد تسديدة مميزة تمر بين أقدام ماركو ديميتروفيتش حارس إسبانيول بصناعة مميزة من أليخاندرو بايينا في الدقيقة 49.

وعزز تقدم أتلتيكو مدريد أديمولا لوكمان بالهدف الثالث في الدقيقة 58 صناعة ماتيو روجيري برأسية مميزة في شباك إسبانيول.

واختتم سورلوث رباعية أتلتيكو مدريد في الدقيقة 72 بصناعة من ماتيو روجيري برأسية في شباك ديميتروفيتش.

وقلص إيدو إكسبوسيتو الفارق بتسجيله هدف إسبانيول الثاني بالدقيقة 80 لتنتهي المباراة بانتصار كبير لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد إسبانيول الدوري الإسباني
