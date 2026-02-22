كأس مصر - إنبي ينهي مفاجآت وي ويتأهل لنصف النهائي بثنائية

أنهى إنبى سلسلة مفاجآت وي في كأس مصر بالفوز عليه في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

وتوقفت مفاجآت وي بعد إقصاء الأهلي ثم فاركو في دور الـ 32 والـ 16 من كأس مصر هذا الموسم.

وتأهل إنبي لنصف نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2022-23.

وأصبح الفريق البترولي ثاني المتأهلين بعد زد إلى المربع الذهبي من كأس مصر.

وينتظر إنبي الفائز من مباراة بتروجت ضد بيراميدز لمعرفة هوية منافسه في المربع الذهبي.

وتأجل تأهل إنبي إلى الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام.

وسجل مهاب سامي الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة 96.

وأضاف أحمد إسماعيل الهدف الثاني في الدقيقة 101 ليتأهل إنبي للمربع الذهبي.

إنبي يتجاوز المصرية للاتصالات في كأس مصر 👌🏼 أهداف فوز إنبي على المصرية للاتصالات "2 / 0" ⚽️ pic.twitter.com/oVeIZ9uiF0 — ON Sport (@ONTimeSports) February 21, 2026

يذكر أن إنبي توج بلقب كأس مصر مرتين في 2004-05 و2010-11.