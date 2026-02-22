كأس مصر - إنبي ينهي مفاجآت وي ويتأهل لنصف النهائي بثنائية

الأحد، 22 فبراير 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

إنبي

أنهى إنبى سلسلة مفاجآت وي في كأس مصر بالفوز عليه في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

وتوقفت مفاجآت وي بعد إقصاء الأهلي ثم فاركو في دور الـ 32 والـ 16 من كأس مصر هذا الموسم.

وتأهل إنبي لنصف نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2022-23.

أخبار متعلقة:
في ظهور كهربا الأول.. السادس بلا فوز للبترولي في تعادل إنبي مع البنك الأهلي ثنائية ناصر ماهر أمام إنبي تقود بيراميدز للفوز الأول في الدوري عام 2026 بعد هدفيه أمام إنبي.. ناصر ماهر يحقق السجل التهديفي الأفضل في مسيرته قائمة بيراميدز - تواجد حمدي بعد ساعات من انضمامه.. وعودة ماييلي أمام إنبي

وأصبح الفريق البترولي ثاني المتأهلين بعد زد إلى المربع الذهبي من كأس مصر.

وينتظر إنبي الفائز من مباراة بتروجت ضد بيراميدز لمعرفة هوية منافسه في المربع الذهبي.

وتأجل تأهل إنبي إلى الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام.

وسجل مهاب سامي الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة 96.

وأضاف أحمد إسماعيل الهدف الثاني في الدقيقة 101 ليتأهل إنبي للمربع الذهبي.

يذكر أن إنبي توج بلقب كأس مصر مرتين في 2004-05 و2010-11.

إنبي كأس مصر وي
نرشح لكم
زيزو وتريزيجيه والجزار يواصلون التأهيل في الأهلي طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مروان عثمان الأهلي يعلن توفير رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية أمام سموحة الاتحاد السكندري: النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد اللاعبين السابقين خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 19 من الدوري المصري بدر رجب: كولر عدو الناشئين.. وجراديشار يتفوق على كامويش بمسافات بعد نقله للمستشفى.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة أحمد توفيق الدوري المصري - تعثر المتصدر يشعل سباق الصدارة .. تعرف على المباريات المتبقية لرباعي القمة
أخر الأخبار
أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري 8 دقيقة | سعودي في الجول
مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: معظم لاعبي سيتي لم يمروا بمنافسة قوية على الدوري مثل هذا الموسم 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال 28 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر إنزاجي: كان من المفترض أن نحسم المباراة مبكرا.. ومن ينتقدنا له الحق 37 دقيقة | سعودي في الجول
جيسوس: يجب العمل على الفوز حاليا والمحافظة على صدارة الدوري السعودي 37 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523830/كأس-مصر-إنبي-ينهي-مفاجآت-وي-ويتأهل-لنصف-النهائي-بثنائية