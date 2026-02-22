ديماركو يواصل الإبهار.. إنتر ينتصر على ليتشي 2-0 ويبتعد في صدارة الدوري الإيطالي

واصل إنتر سلسلة انتصاراته المحلية وعاد بـ 3 نقاط أمام ليتشي في الجولة 26 من الدوري الإيطالي بفضل الفوز بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية النيراتزوري: هنريك ميختاريان ومانويل أكانجي.

وخاض إنتر أول لقاء له هذا الموسم في الدوري بدون لاوتارو مارتينيز هدافه وقائد الفريق بعد إصابته ضد بودوجليمت في أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وبدأ ماركوس تورام وبيو إسبوسيتو في هجوم الأفاعي ضد ليتشي صاحب الأرض.

وأوقف إنتر سلسلة ليتشي الذي حقق الفوز في آخر مباراتين، فيما حقق الفوز السابع له تواليا في الدوري الإيطالي.

ووسّع إنتر الفارق مع ميلان غريمه التقليدي لـ 10 نقاط مؤقتا قبل أن يلتقي الروسونيري مع بارما يوم الأحد.

What a header. What a celebration. What a night. pic.twitter.com/ORz9VXZRHA — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) February 21, 2026

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 64 نقطة، فيما يحتل ليتشي المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 75 من أجل إحراز الهدف الأول في اللقاء.

وسجل ميختاريان هدف التقدم بتسديدة من لمسة واحدة.

وأضاف مانويل أكانجي الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 81 بعد ركنية نفذها ديماركو الذي رفع رصيده من المساهمات التهديفية إلى 14 هذا الموسم.

وأصبح إنتر أكثر فريق يسجل أهدافا من كرات ركنية في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 15 هدفا.

وبات ديماركو أول مدافع يصنع أهدافا في 5 مباريات متتالية في آخر 20 عاما من الدوري الإيطالي.

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفا لديماركو في الدقيقة 50 بداعي التسلل.

وينتظر إنتر في الجولة المقبلة منافسه جنوى، فيما يحل ليتشي ضيفا على كومو.

