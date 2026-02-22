زيزو وتريزيجيه والجزار يواصلون التأهيل في الأهلي

الأحد، 22 فبراير 2026 - 00:11

كتب : حسام نور الدين

محمود تريزيجيه - أحمد زيزو - الأهلي

واصل أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمرو الجزار تأدية البرنامج التأهيلي الخاص بهم للتعافي من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سموحة، المقرر لها مساء الإثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد يس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مروان عثمان

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية داخل الجيم قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وواصل تريزيجيه وزيزو وعمرو الجزار تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي داخل التتش قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة السابقة بالبطولة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للأحمر.

الأهلي الدوري المصري زيزو
