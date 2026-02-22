طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مروان عثمان

أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة مروان عثمان مهاجم الفريق.

وقال جاب الله إن مروان عثمان تعرض لجرح قطعي في الوجه خلال مباراة الجونة استلزم إجراء 6 غرز جراحية للاعب.

وأن اللاعب شارك في المران الجماعي مساء السبت بشكل طبيعي، بعد الاطمئنان على حالته وخضوعه لفحص طبي قبل التدريبات.

وشارك مروان عثمان في الشوط الثاني أمام الجونة وتعرض للإصابة في الرأس بعد اصطدامه مع أحد اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة المقرر لها مساء الإثنين المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز على الجونة في الجولة السابقة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للأحمر.