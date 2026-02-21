بعد 10 جولات.. رباعية النصر ضد الحزم تقوده لاستعادة صدارة الدوري السعودي

اعتلى النصر ترتيب الدوري السعودي بعد غياب 10 جولات بفضل فوزه على الحزم بنتيجة 4-0 وتعثر منافسه الهلال بالتعادل 1-1 مع الاتحاد في الجولة 23 من الدوري السعودي.

سجل رباعية النصر: كريستيانو رونالدو (2) وأنجيلو وكينجسلي كومان.

واستعاد النصر الصدارة التي استمر فيها خلال أول 11 جولة من الموسم من الهلال الذي قبض عليها خلال آخر 10 جولات.

وواصل النصر استفاقته إذ حقق الفوز في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري السعودي بعدما تعرض لـ 3 هزائم متتالية آخرها ضد الهلال.

وارتفع رصيد العالمي لـ 55 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الهلال.

فيما ظل الحزم في المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

واحتفل رونالدو مرتديا "البشت السعودي" احتفالا بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وصف المباراة

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 500 سجلها بعد إتمام عامه الـ 30.

وفي الدقيقة 30 أضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني بعد بينية رائعة من جواو فيليكس.

وفي الشوط الثاني انفرد أنجيلو بعد مهارة فردية رائعة وتوغل وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبعد دقيقتين صنع كومان الهدف الرابع للنصر الذي سجله رونالدو بسهولة ليصل للهدف رقم 964.

ووصل رونالدو للهدف رقم 20 في الدوري السعودي بفارق 3 أهداف عن إيفان توني متصدر ترتيب هدافي المسابقة.

ويلتقي النصر مع النجمة الذي يلعب له نبيل عماد في الجولة المقبلة.

فيما يحل الهلال ضيفا على التعاون لحساب الجولة 24.

