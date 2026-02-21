بعد 10 جولات.. رباعية النصر ضد الحزم تقوده لاستعادة صدارة الدوري السعودي

السبت، 21 فبراير 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - يوم التأسيس

اعتلى النصر ترتيب الدوري السعودي بعد غياب 10 جولات بفضل فوزه على الحزم بنتيجة 4-0 وتعثر منافسه الهلال بالتعادل 1-1 مع الاتحاد في الجولة 23 من الدوري السعودي.

سجل رباعية النصر: كريستيانو رونالدو (2) وأنجيلو وكينجسلي كومان.

واستعاد النصر الصدارة التي استمر فيها خلال أول 11 جولة من الموسم من الهلال الذي قبض عليها خلال آخر 10 جولات.

وواصل النصر استفاقته إذ حقق الفوز في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري السعودي بعدما تعرض لـ 3 هزائم متتالية آخرها ضد الهلال.

وارتفع رصيد العالمي لـ 55 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الهلال.

فيما ظل الحزم في المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

واحتفل رونالدو مرتديا "البشت السعودي" احتفالا بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وصف المباراة

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 500 سجلها بعد إتمام عامه الـ 30.

وفي الدقيقة 30 أضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني بعد بينية رائعة من جواو فيليكس.

وفي الشوط الثاني انفرد أنجيلو بعد مهارة فردية رائعة وتوغل وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وبعد دقيقتين صنع كومان الهدف الرابع للنصر الذي سجله رونالدو بسهولة ليصل للهدف رقم 964.

ووصل رونالدو للهدف رقم 20 في الدوري السعودي بفارق 3 أهداف عن إيفان توني متصدر ترتيب هدافي المسابقة.

ويلتقي النصر مع النجمة الذي يلعب له نبيل عماد في الجولة المقبلة.

فيما يحل الهلال ضيفا على التعاون لحساب الجولة 24.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي الحزم
نرشح لكم
توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال مؤتمر إنزاجي: كان من المفترض أن نحسم المباراة مبكرا.. ومن ينتقدنا له الحق جيسوس: يجب العمل على الفوز حاليا والمحافظة على صدارة الدوري السعودي ثلاثية ضائعة تكلف الصدارة.. اتحاد جدة يهدي قمة الدوري السعودي لـ النصر بتعادل مع الهلال 500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم انتهت كلاسيكو السعودية - الهلال (1)-(1) اتحاد جدة.. الصدارة في يد النصر
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز.. وبيلد تحدد مدة غيابه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة 2 ساعة | كرة يد
توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد 2 ساعة | كرة يد
أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523824/بعد-10-جولات-رباعية-النصر-ضد-الحزم-تقوده-لاستعادة-صدارة-الدوري-السعودي