بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز.. وبيلد تحدد مدة غيابه

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن إصابة ألفونسو ديفيز لاعب الفريق بتمزق في العضلة الخلفية أمام آينتراخت فرانكفورت.

وحقق بايرن ميونيخ انتصارا ثمينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام فرانكفورت ليواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني.

وغادر ديفيز مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 50 بعد تعرضه للإصابة.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين 3 لـ4 أسابيع عن الملاعب.

Alphonso Davies has suffered a muscle fiber tear. ℹ️ Wishing you a speedy recovery, Phonzy! ❤️‍🩹🍀 🔗 https://t.co/VyfFvwCscN pic.twitter.com/QoY4GHfRkL — FC Bayern (@FCBayernEN) February 21, 2026

ويعتبر الكندي ألفونسو ديفيز صاحب سجل سيء بالإصابات مع بايرن ميونيخ، حيث غاب 8 أشهر عن الفريق بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وعاد مع نهاية الدور الأول للمشاركة من جديد.

وشارك مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 12 مباراة وتمكن من صناعة هدفا واحدا.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 60 في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد فرانكفورت عند النقطة 31 في المركز السابع.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة ضد بوروسيا دورتموند يوم 28 فبراير الجاري.