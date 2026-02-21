كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى
السبت، 21 فبراير 2026 - 22:52
كتب : FilGoal
واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري للكرة الطائرة للرجال وذلك بعدما فاز على سموحة.
وفاز الأهلي على سموحة 3-1 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.
وبذلك يكون الأهلي فاز في كل مبارياته الخمسة حتى الآن.
وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 31-29 للأهلي، 25-19 لسموحة، 25-13 للأهلي و29-27 للأهلي.
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 15 نقطة، ويأتي بعده القناة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
نرشح لكم
كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك انتهت سوبر الطائرة سيدات – الأهلي 3 (25)-(19) 1 الزمالك.. اللقب للأحمر خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات