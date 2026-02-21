كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري للكرة الطائرة للرجال وذلك بعدما فاز على سموحة.

وفاز الأهلي على سموحة 3-1 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وبذلك يكون الأهلي فاز في كل مبارياته الخمسة حتى الآن.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 31-29 للأهلي، 25-19 لسموحة، 25-13 للأهلي و29-27 للأهلي.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 15 نقطة، ويأتي بعده القناة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.