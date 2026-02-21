كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى

السبت، 21 فبراير 2026 - 22:52

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري للكرة الطائرة للرجال وذلك بعدما فاز على سموحة.

وفاز الأهلي على سموحة 3-1 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وبذلك يكون الأهلي فاز في كل مبارياته الخمسة حتى الآن.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج الدرجة الثانية – قبول استقالة محمد بركات من تدريب مسار

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 31-29 للأهلي، 25-19 لسموحة، 25-13 للأهلي و29-27 للأهلي.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 15 نقطة، ويأتي بعده القناة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

الأهلي كرة طائرة الأهلي كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك انتهت سوبر الطائرة سيدات – الأهلي 3 (25)-(19) 1 الزمالك.. اللقب للأحمر خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: كان من المفترض أن نحسم المباراة مبكرا.. ومن ينتقدنا له الحق دقيقة | سعودي في الجول
جيسوس: يجب العمل على الفوز حاليا والمحافظة على صدارة الدوري السعودي دقيقة | سعودي في الجول
ثنائية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار كبير أمام إسبانيول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - إنبي ينهي مفاجآت وي ويتأهل لنصف النهائي بثنائية 25 دقيقة | الدوري المصري
ديماركو يواصل الإبهار.. إنتر ينتصر على ليتشي 2-0 ويبتعد في صدارة الدوري الإيطالي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
زيزو وتريزيجيه والجزار يواصلون التأهيل في الأهلي 47 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مروان عثمان 52 دقيقة | الدوري المصري
الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523821/كرة-طائرة-الأهلي-يهزم-سموحة-ويواصل-تصدر-المجموعة-الأولى