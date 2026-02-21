مؤتمر أربيلوا: الدوري الإسباني مازال طويلا.. ولا يمكننا الفوز بجميع المباريات المتبقية

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن الموسم مازال طويلا، وأن والدوري الإسباني لم يحسم بعد.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "لا نشعر بالإحباط، المنافسة مازالت طويلة".

وواصل "لا يمكن أن نصاب بالذعر الآن، أو أن نفقد الأمل، في الدوري الإسباني هناك الكثير من المباريات، ولا يمكنك الفوز بجميعها".

وأردف "افتقدنا اليوم السرعة، عندما تلعب مباراة أمام دفاعات متقاربة من بعضها البعض، فأنت بحاجة إلى تمرير الكرة بسرعة كبيرة، وإلا فسيكون من السهل على الخصم أن يحافظ على نظافة شباكه أمامك".

وكشف "أنا هنا منذ 6 أسابيع، ولا يزال الفريق يعاني من نفس المشاكل السابقة، ألا وهي نقص الحماس، ولا أقصد أننا نفتقد الحماس، لكن أقصد مجاراة حماس الخصم، الفرق تبذل قصارى جهدها أمامنا".

وأتم "شعر فالفيردي ببعض الألم، وقمت باستبداله حتى نتجنب المخاطرة به".

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 58 في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقتطين عن برشلونة الوصيف الذي سيلعب غدا أمام ليفانتي.

ووصل أوساسونا للنقطة 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتقدم أوساسونا أولا عن طريق أنتي بودمير من علامة الجزاء في الشوط الأول.

وعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد بعد صناعة مميزة من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 91 سجل راؤول جارسيا هدف انتصار أوساسونا بمراوغة مميزة لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ليضعها في شباك تيبو كورتوا.