مؤتمر أربيلوا: الدوري الإسباني مازال طويلا.. ولا يمكننا الفوز بجميع المباريات المتبقية

السبت، 21 فبراير 2026 - 23:12

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن الموسم مازال طويلا، وأن والدوري الإسباني لم يحسم بعد.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "لا نشعر بالإحباط، المنافسة مازالت طويلة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم مؤتمر أربيلوا: لن نواجه بنفيكا بدافع الانتقام.. ومورينيو سيحصل على تحية كبيرة في البرنابيو أربيلوا يوضح سبب غياب مبابي أمام سوسيداد

وواصل "لا يمكن أن نصاب بالذعر الآن، أو أن نفقد الأمل، في الدوري الإسباني هناك الكثير من المباريات، ولا يمكنك الفوز بجميعها".

وأردف "افتقدنا اليوم السرعة، عندما تلعب مباراة أمام دفاعات متقاربة من بعضها البعض، فأنت بحاجة إلى تمرير الكرة بسرعة كبيرة، وإلا فسيكون من السهل على الخصم أن يحافظ على نظافة شباكه أمامك".

وكشف "أنا هنا منذ 6 أسابيع، ولا يزال الفريق يعاني من نفس المشاكل السابقة، ألا وهي نقص الحماس، ولا أقصد أننا نفتقد الحماس، لكن أقصد مجاراة حماس الخصم، الفرق تبذل قصارى جهدها أمامنا".

وأتم "شعر فالفيردي ببعض الألم، وقمت باستبداله حتى نتجنب المخاطرة به".

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 58 في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقتطين عن برشلونة الوصيف الذي سيلعب غدا أمام ليفانتي.

ووصل أوساسونا للنقطة 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتقدم أوساسونا أولا عن طريق أنتي بودمير من علامة الجزاء في الشوط الأول.

وعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد بعد صناعة مميزة من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 91 سجل راؤول جارسيا هدف انتصار أوساسونا بمراوغة مميزة لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ليضعها في شباك تيبو كورتوا.

ريال مدريد ألفارو أربيلوا أوساسونا
نرشح لكم
ثنائية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار كبير أمام إسبانيول ديماركو يواصل الإبهار.. إنتر ينتصر على ليتشي 2-0 ويبتعد في صدارة الدوري الإيطالي الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل قبل مواجهة بايرن ميونيخ.. بوروسيا دورتموند يتعادل أمام لايبزيج بالثواني الأخيرة بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(1) نيوكاسل.. فوز السماوي
أخر الأخبار
ثنائية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار كبير أمام إسبانيول دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - إنبي ينهي مفاجآت وي ويتأهل لنصف النهائي بثنائية 11 دقيقة | الدوري المصري
ديماركو يواصل الإبهار.. إنتر ينتصر على ليتشي 2-0 ويبتعد في صدارة الدوري الإيطالي 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
زيزو وتريزيجيه والجزار يواصلون التأهيل في الأهلي 33 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مروان عثمان 38 دقيقة | الدوري المصري
الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة بايرن ميونيخ.. بوروسيا دورتموند يتعادل أمام لايبزيج بالثواني الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
بعد 10 جولات.. رباعية النصر ضد الحزم تقوده لاستعادة صدارة الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523818/مؤتمر-أربيلوا-الدوري-الإسباني-مازال-طويلا-ولا-يمكننا-الفوز-بجميع-المباريات-المتبقية