500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم
السبت، 21 فبراير 2026 - 22:02
كتب : FilGoal
افتتح كريستيانو رونالدو أهداف النصر ضد الحزم في الجولة 23 من الدوري السعودي ووصل للهدف رقم 500 بعد إتمام عامه الـ 30.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وسجل رونالدو هدف التقدم في الدقيقة 13 ليصل للهدف رقم 963 خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال.
ووصل البرتغالي للهدف رقم 500 بعدما أتم عامه الـ 30، إذ سجل قبل سن الـ 30 عدد 463 هدفا.
ويحتاج رونالدو لـ 37 هدفا فقط للوصول للهدف رقم 1000.
وجاءت أهداف رونالدو الـ 500 بعد سن الـ 30 بواقع
162 بقميص ريال مدريد
116 بقميص النصر
101 بقميص يوفنتوس
91 بقميص منتخب البرتغال
27 بقميص مانشستر يونايتد
ويعد رونالدو ثالث الهدافين التاريخيين في النصر برصيد 119 هدفا ويتفوق عليه محمد السهلاوي 131 هدفا وماجد عبد الله 259 هدفا.
ورفع رونالدو رصيده لـ 19 هدفا هذا الموسم في الدوري السعودي بفارق 4 أهداف عن إيفان توني المتصدر.