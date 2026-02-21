500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم

افتتح كريستيانو رونالدو أهداف النصر ضد الحزم في الجولة 23 من الدوري السعودي ووصل للهدف رقم 500 بعد إتمام عامه الـ 30.

وسجل رونالدو هدف التقدم في الدقيقة 13 ليصل للهدف رقم 963 خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال.

ووصل البرتغالي للهدف رقم 500 بعدما أتم عامه الـ 30، إذ سجل قبل سن الـ 30 عدد 463 هدفا.

ويحتاج رونالدو لـ 37 هدفا فقط للوصول للهدف رقم 1000.

وجاءت أهداف رونالدو الـ 500 بعد سن الـ 30 بواقع

162 بقميص ريال مدريد

116 بقميص النصر

101 بقميص يوفنتوس

91 بقميص منتخب البرتغال

27 بقميص مانشستر يونايتد

ويعد رونالدو ثالث الهدافين التاريخيين في النصر برصيد 119 هدفا ويتفوق عليه محمد السهلاوي 131 هدفا وماجد عبد الله 259 هدفا.

ورفع رونالدو رصيده لـ 19 هدفا هذا الموسم في الدوري السعودي بفارق 4 أهداف عن إيفان توني المتصدر.