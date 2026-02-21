في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية

حقق أوساسونا انتصارا ثمينا أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وأشعل بذلك سباق الصدارة بين برشلونة وريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 58 في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقتطين عن برشلونة الوصيف الذي سيلعب غدا أمام ليفانتي.

ووصل أوساسونا للنقطة 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتقدم أوساسونا أولا عن طريق أنتي بودمير من علامة الجزاء في الشوط الأول.

وعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد بعد صناعة مميزة من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 91 سجل راؤول جارسيا هدف انتصار أوساسونا بمراوغة مميزة لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ليضعها في شباك تيبو كورتوا.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهدوء كبير بين الفريقين دون وجود هجمات تذكر.

وهدد بوديمير مرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في الدقيقة 17 بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وتصدي كورتوا في الدقيقة 24 لرأسية مميزة من بودمير لينقذ مرمى فريقه.

وحصل أوساسونا على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ونفذها بنجاح بودمير ليسجل هدف الفريق الأول.

وينتهي معها الشوط الأول بتقدم أوساسونا بهدف مقابل لا شيء.

وشهد الشوط الثاني تسجيل كيليان مبابي لهدف في الدقيقة 70 لكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وسجل فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73 هدف التعادل لصالح ريال مدريد بعد صناعة مميزة من فالفيردي ليعدل النتيجة.

وأهدر مبابي هدفا محققا في الدقيقة 80.

وسجل راؤول جارسيا هدف أوساسونا الثاني وتم الغاؤه بداعي التسلل، وتقنية الفيديو أكدت على الهدف وجاء الهدف بعد مراوغة مميزة لجارسيا لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ووضعها في شباك تيبو كورتوا.

ليحقق أوساسونا انتصارا ثمينا ويصعد للمركز التاسع وأصبحت صدارة ريال مدريد مهددة من برشلونة الذي سيواجه ليفانتي غدا.