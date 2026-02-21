في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية

السبت، 21 فبراير 2026 - 22:02

كتب : عبد الرحمن شريف

أوساسونا ضد ريال مدريد

حقق أوساسونا انتصارا ثمينا أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وأشعل بذلك سباق الصدارة بين برشلونة وريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 58 في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقتطين عن برشلونة الوصيف الذي سيلعب غدا أمام ليفانتي.

ووصل أوساسونا للنقطة 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا قائمة ريال مدريد - هاوسن ينضم للغائبين قبل لقاء أوساسونا بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا رافينيا يحمي صدارة برشلونة بثنائية في مرمى أوساسونا

وتقدم أوساسونا أولا عن طريق أنتي بودمير من علامة الجزاء في الشوط الأول.

وعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد بعد صناعة مميزة من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 91 سجل راؤول جارسيا هدف انتصار أوساسونا بمراوغة مميزة لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ليضعها في شباك تيبو كورتوا.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهدوء كبير بين الفريقين دون وجود هجمات تذكر.

وهدد بوديمير مرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في الدقيقة 17 بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وتصدي كورتوا في الدقيقة 24 لرأسية مميزة من بودمير لينقذ مرمى فريقه.

وحصل أوساسونا على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ونفذها بنجاح بودمير ليسجل هدف الفريق الأول.

وينتهي معها الشوط الأول بتقدم أوساسونا بهدف مقابل لا شيء.

وشهد الشوط الثاني تسجيل كيليان مبابي لهدف في الدقيقة 70 لكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وسجل فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73 هدف التعادل لصالح ريال مدريد بعد صناعة مميزة من فالفيردي ليعدل النتيجة.

وأهدر مبابي هدفا محققا في الدقيقة 80.

وسجل راؤول جارسيا هدف أوساسونا الثاني وتم الغاؤه بداعي التسلل، وتقنية الفيديو أكدت على الهدف وجاء الهدف بعد مراوغة مميزة لجارسيا لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ووضعها في شباك تيبو كورتوا.

ليحقق أوساسونا انتصارا ثمينا ويصعد للمركز التاسع وأصبحت صدارة ريال مدريد مهددة من برشلونة الذي سيواجه ليفانتي غدا.

ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا
نرشح لكم
بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول جراديشار يسجل ويقود فريقه المجري للفوز روسينيور: كان يجب أن يفوز تشيلسي على ليدز مصائب يوفنتوس تتوالى بالسقوط أمام كومو بثنائية إيمري: التعادل مع ليدز نتيجة عادلة.. وكمارا سيغيب لنهاية الموسم تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن توفير رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية أمام سموحة 29 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري: النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد اللاعبين السابقين 35 دقيقة | الدوري المصري
بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم 50 دقيقة | سعودي في الجول
في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جراديشار يسجل ويقود فريقه المجري للفوز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523812/في-الـ-90-أوساسونا-يقدم-هدية-إلى-برشلونة-ويهزم-ريال-مدريد-بطريقة-درامية