جراديشار يسجل ويقود فريقه المجري للفوز
السبت، 21 فبراير 2026 - 21:34
كتب : FilGoal
سجل نيتس جراديشار مهاجم الأهلي المعار إلى أوبيست المجري هدفا في فوز فريقه في الدوري.
نيتس جراديشار
النادي : أوبيست
وفاز أوبيست على فريق ديوسجيوري بهدفين لهدف، في الجولة 23 من الدوري المجري.
ونجح جراديشار في تسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 22.
وتعد هذه المباراة هي الرابعة التي يلعبها جراديشار مع فريق أوبسيت منذ انضمامه له من الأهلي.
ويحتل أوبيست بهذا الفوز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المجري برصيد 29 نقطةز
وكان جراديشار انضم لفريق أوبيست في يناير الماضي من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
