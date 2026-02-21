مصائب يوفنتوس تتوالى بالسقوط أمام كومو بثنائية

تواصلت مشاكل يوفنتوس وخسر بنتيجة 2-0 على أرضه من كومو في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وخاض يوفنتوس المباراة بقميصه الرابع الذي صدر بشكل خاص لهذا الموسم إذ تظهر الخطوط البيضاء والسوداء بالعرض وليس بالطول، لاستعادة ذكريات موسم 1996-1997 الذي توج فيه يوفنتوس بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة يحقق كومو الفوز على يوفنتوس منذ مارس 1951 في ملعب السيدة العجوز.

ودخل يوفنتوس اللقاء مثقلا بالغيابات سواء للإصابة أو الإيقاف، فقرر لوتشيانو سباليتي الاعتماد على ويستون ماكيني كظهير أيمن بعدما لعب المباراة الماضية كمهاجم علما بأنه لاعب وسط.

وسجل مارجيم فوفودا هدف تقدم كومو في الدقيقة 12 من تسديدة داخل منطقة الجزاء غالطت الحارس دي جريجوريو بغرابة.

وواصل حارس يوفنتوس أخطائه بتمريرة خاطئة في الدقيقة 37 حاول لاعب كومو استغلالها بتسديدة من لمسة واحدة ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة 61 ومن مرتدة سريعة أضاف كومو الهدف الثاني عن طريق ماكسين كاكاريه.

ورغم الخسارة ظل يوفنتوس خامسا برصيد 46 نقطة فيما اقترب كومو منه خطوة في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

ولا يزال يوفنتوس يبحث عن الفوز الأول له في جميع المسابقات إذ لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات وودع خلالها كأس إيطاليا وعلى مقربة من توديع دوري أبطال أوروبا بالخسارة 5-2 ذهابا من جالاتاسراي.

