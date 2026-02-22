حكايات في الجول.. محمد عبد الرحيم رحلة كفاح من الصيدلة لكرة القدم

صيدلي ولاعب كرة قدم، قصة شاب حالم بدأ ممارسة كرة القدم في وقت متأخر، وأظهر للجميع أن كرة القدم غير مرتبطة بعمر محدد، ورغم اهتمامه بعمله كصيدلي ودراسته، لكنه اتجه لكرة القدم ولم يجد عائق في أن يقوم بما يحب في وقت واحد.

يعتبر محمد عبد الرحيم صيدلي ولاعبا لكرة القدم في الجزيرة بمطروح هو رمز مثالي للشباب في أنك تستطيع أن تفعل كل شيء إذا أردت، وأن عملك الأساسي لن يعطلك عن هواياتك المفضلة كممارسة كرة القدم.

وفي ضمن سلسلة من الحوارات التي يقوم بها FilGoal.com عن الشباب الطموح وحكاياتهم الخاصة خضنا حوارا مع محمد عبد الرحيم لاعب الجزيرة بمطروح ليحكي لنا عن تفاصيل عمله بين الصيدلة وكرة القدم.

وصرح محمد عبد الرحيم لاعب الجزيرة بمطروح لـ FilGoal.com عن طموحاته وأحلامه مع كرة القدم وكشف عن سبب تأخره في ممارسة كرة القدم.

وبدأ محمد عبد الرحيم ممارسة كرة القدم في سن الـ23 عاما، وذلك بسبب انشغاله بالدراسة في كلية صيدلة.

وقال محمد عبد الرحيم في تصريحات لـFilGoal.com: "أنا من عائلة رياضية لذلك عشقت كرة القدم، أقاربي شاركوا مع أندية بالدوري الممتاز والدرجة الثانية، منهم شريف علي عبد الرحيم مع نادي الاتحاد السكندري وكمال وخالد عبد الرحيم لعبوا لكفر الدوار، وأيمن أبو زيد ابن خالي شارك مع المنصورة".

وواصل "كنت أعشق كرة القدم، لكن أسرتي رفضت انضمامي لأي نادي نظرا لاهتمامهم بالجانب العلمي، فحققت هدفهم بالتحاقي بكلية الصيدلة، عقب تخرجي من الكلية والتحاقي بوظيفة حكومية، وافتتاح لصيدليتي ،كنت امارس كرة القدم كهاوي في ملاعب خماسية".

وأردف "بعض أصدقائي اقترحوا علي خوض اختبارات بغزل كفر الدوار، وبالفعل خضت التجربة فنجحت، وأنضممت للفريق في عمر 23 عاما رغم عدم مشاركتي مع أي فريق من قبل، أستمريت لمدة 3 مواسم بالقسم الثالث، وكنت اذهب من الصيدلية للملعب في مسافة تبلغ ربع ساعة، ولم يكن لدي أي أزمة".

وكشف " تلقيت عرضين من طنطا ودمنهور ففضلت الانتقال لدمنهور مع أحمد ساري في الدرجة الثانية، استمريت لمدة 3 مواسم، وفي الموسم الاخير تعرضت للإصابة بقطع بالرباط الصليبي، فرحلت نهاية الموسم لنادي دلفي، ولكن لم أشارك كثيرا فذهبت إعارة لدمنهور، فصعدت معهم للقسم الثاني، ثم العودة لدلفي ثم تعرضت لكسر في القدم".

قال: " أما على الجانب العملي، فعملي في صيدليتي بجانب المستشفى الحكومي، لا يؤثر على ممارستي لكرة القدم لتوازني في المواعيد فمن الجيد اهتمام الأسرة بابنهم حتى يحقق حلمهم".

وبسؤاله عن مثله الأعلى أجاب "كاكا ورونالدو".

وأتم " أنتقلت للجزيرة بمطروح ثم إعارة للهلال ثم العودة للجزيرة، فصعدت معهم للقسم الثاني، وبالنسبة للاعتزال لم أتطرق لهذا الأمر، فعشقي لكرة القدم من أجل الممارسة وليس خوض التدريب عقب الاعتزال".