انتهت كلاسيكو السعودية - الهلال (1)-(1) اتحاد جدة.. الصدارة في يد النصر

السبت، 21 فبراير 2026 - 20:51

كتب : FilGoal

هدف مالكوم - الهلال - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد اتحاد جدة في كلاسيكو السعودية لحساب الجولة 23 من الدوري السعودي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً وتذاع عبر قناة ثمانية 1.

ويحتل اتحاد جدة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة من 11 انتصارا، و4 تعادلات، و6 هزائم.

ويقع الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 من 16 انتصارا، و5 تعادلات.

انتهت

ق 54: جووووول التعااااادل.. حسام عوار يسجل التعادل برأسية متقنة في شباك بونو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: الحارس يمنع هدفا رائعا من بنزيمة

ق 22: بونو يتألق ويتصدى لتسديدة النصيري

ق 9: بطاقة حمرااااء لحسن كادش بعد العودة لتقنية الفيديو إثر عرقلة بنزيمة المنفرد خارج الـ 18

ق 5: جووووول أوووووول.. سالم الدوسري يصنع بتمريرة أرضية يحولها مالكوم في الشباك.

بداية اللقاء

الهلال الدوري السعودي اتحاد جدة
