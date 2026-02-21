الدرجة الثانية – قبول استقالة محمد بركات من تدريب مسار

قرر مجلس إدارة نادي مسار قبول استقالة محمد بركات المدير الفني للفريق قبل بداية الجولة 24 من دوري المحترفين.

وخاض بركات 23 مباراة مع مسار حصد خلالها 38 نقطة من 10 انتصارات و8 تعادلات و5 هزائم.

وبذلك تكون الاستقالة هي رقم 26 في دوري المحترفين هذا الموسم.

ويحتل مسار المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة بفارق 14 نقطة عن القناة المتصدر.

وبفارق نقطتين عن أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بترول أسيوط صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.