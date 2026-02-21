التشكيل - يوسف النصيري يقود هجوم اتحاد جدة أمام الهلال وبنزيمة يواجه فريقه السابق

يقود يوسف النصيري مهاجم اتحاد جدة التشكيل الرسمي لمواجهة الهلال في إطار الجولة 22 من الدوري السعودي.

ويبحث اتحاد جدة عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري السعودي أمام الهلال ليقترب من مقدمة جدول الترتيب.

وأعلن سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة التشكيل الرسمي لمواجهة الهلال.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

الدفاع: دانيلو بيريرا - حسن كادش - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي.

الوسط: فابينيو تافاريس - محمدو دومبيا - حسام عوار.

الهجوم: ماريو ميتاي - يوسف النصيري - موسى ديابي.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ثيو هيرنانديز - خاليدو كوليبالي - متعب الحربي - حسان تمبكتي.

الوسط: روبين نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو.

الهجوم: سالم الدوسري - كريم بنزيمة - مالكوم أوليفيرا.

ويحتل اتحاد جدة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة من 11 انتصارا، و4 تعادلات، و6 هزائم.

ويقع الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 من 16 انتصارا، و5 تعادلات.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.