مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني

السبت، 21 فبراير 2026 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة 25 من الدوري الإسباني.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37. جووووول أول لأوساسونا عن طريق أنتي بوديمير من ركلة جزاء.
ق36. ركلة جزاااء لأوساسونا حصل عليها أنتي بوديمير.
ق24. كورتوا يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الأول من رأسية.
ق17. محاولة أولى في المباراة من نصيب أوساسونا بتسديدة من بوديمير بجانب المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
