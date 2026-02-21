مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني

السبت، 21 فبراير 2026 - 19:23

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد ضد فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جووووول أول لأوساسونا عن طريق أنتي بوديمير من ركلة جزاء.

ق36. ركلة جزاااء لأوساسونا حصل عليها أنتي بوديمير.

ق24. كورتوا يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الأول من رأسية.

ق17. محاولة أولى في المباراة من نصيب أوساسونا بتسديدة من بوديمير بجانب المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال مرشح لرئاسة برشلونة: تعاقدوا مع أولمو صاحب المشاكل البدنية.. واللاعب يرد "الأسوأ في أوروبا".. تقرير: برشلونة يقدم اقتراحا بشأن نظام الفيديو آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
مباشر كلاسيكو السعودية - الهلال (0)-(0) اتحاد جدة.. بداية اللقاء 5 دقيقة | سعودي في الجول
الدرجة الثانية – قبول استقالة محمد بركات من تدريب مسار 11 دقيقة | القسم الثاني
زيان فليمينج: شعرنا بخيبة الأمل بالتعادل أمام تشيلسي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - يوسف النصيري يقود هجوم اتحاد جدة أمام الهلال وبنزيمة يواجه فريقه السابق 57 دقيقة | سعودي في الجول
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 19 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
طريق الأهلي - صنداونز يودع كأس جنوب إفريقيا من ربع النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
الثاني على التوالي.. تشيلسي يفرط في الفوز على بيرنلي بتعادل قاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523800/مباشر-الدوري-الإسباني-أوساسونا-1-0-ريال-مدريد-جووووول-أول