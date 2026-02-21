انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (2)-(1) ريال مدريد.. الصدارة مهددة

السبت، 21 فبراير 2026 - 19:23

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد ضد فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد

نهاية المباراة

ق91: تقنية الفيديو تحتسب هدف أوساسونا عن طريق راؤول جارسيا مهاجم الفريق

ق90: هدف ملغي لأوساسونا

ق79: مبابي يهدر هدف محقق

ق73: جوووووووووووووول فينيسيوس جونيور بصناعة من فالفيردي

ق70. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي المتسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جووووول أول لأوساسونا عن طريق أنتي بوديمير من ركلة جزاء.

ق36. ركلة جزاااء لأوساسونا حصل عليها أنتي بوديمير.

ق24. كورتوا يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الأول من رأسية.

ق17. محاولة أولى في المباراة من نصيب أوساسونا بتسديدة من بوديمير بجانب المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا
نرشح لكم
في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال مرشح لرئاسة برشلونة: تعاقدوا مع أولمو صاحب المشاكل البدنية.. واللاعب يرد "الأسوأ في أوروبا".. تقرير: برشلونة يقدم اقتراحا بشأن نظام الفيديو آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
بعد 24 عاما من الظهور الأول.. جيمس ميلنر أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن توفير رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية أمام سموحة 29 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري: النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد اللاعبين السابقين 35 دقيقة | الدوري المصري
بعد تعرضه للعنصرية.. بيرنلي يدعم حنبعل المجبري عقب لقاء تشيلسي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
500 بعد الـ 30.. رونالدو يقترب أكثر من الـ 1000 بهدفه ضد الحزم 50 دقيقة | سعودي في الجول
في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – ستي (2)-(1) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جراديشار يسجل ويقود فريقه المجري للفوز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523800/انتهت-الدوري-الإسباني-أوساسونا-2-1-ريال-مدريد-الصدارة-مهددة