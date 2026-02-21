انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (2)-(1) ريال مدريد.. الصدارة مهددة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق91: تقنية الفيديو تحتسب هدف أوساسونا عن طريق راؤول جارسيا مهاجم الفريق

ق90: هدف ملغي لأوساسونا

ق79: مبابي يهدر هدف محقق

ق73: جوووووووووووووول فينيسيوس جونيور بصناعة من فالفيردي

ق70. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي المتسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جووووول أول لأوساسونا عن طريق أنتي بوديمير من ركلة جزاء.

ق36. ركلة جزاااء لأوساسونا حصل عليها أنتي بوديمير.

ق24. كورتوا يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الأول من رأسية.

ق17. محاولة أولى في المباراة من نصيب أوساسونا بتسديدة من بوديمير بجانب المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل