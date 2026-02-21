عودة غير مكتملة.. بايرن ميونيخ يحقق فوزا مثيرا على فرانكفورت

السبت، 21 فبراير 2026 - 18:55

كتب : FilGoal

حقق بايرن ميونيخ فوزا مثيرا على آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بالجولة 23 من الدوري الألماني.

تقدم ألكسندر بافلوفيتش بالهدف الأول لبايرن بالدقيقة 16 مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وبعد 4 دقائق أضاف هاري كين الهدف الثاني مستغلا ركلة ركنية نفذها جوسيب ستانيسيتش ليسجل بنجاح في الشباك.

وسجل كين الهدف الثالث في الدقيقة 68 مستغلا تمريرة عرضية من جوشوا كيميتش.

وقلص فرانكفورت الفارق في الدقيقة 77 عن طريق جوناثان بوركاردت من ركلة جزاء.

وسجل أرناو كلامويندو الهدف الثاني لفرانكفورت بالدقيقة 86 ولكنه لم يكن كافيا لعودة الفريق بالنتيجة.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 60 في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد فرانكفورت عند النقطة 31 في المركز السابع.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة ضد بوروسيا دورتموند يوم 28 فبراير الجاري.

