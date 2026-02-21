تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا

أعلن ألفارو أبريلوا مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوساسونا.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا على ملعب الأخير بالجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد داني كارباخال ودافيد ألابا بشكل أساسي في خط الدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال - راؤول أسينسيو - دافيد ألابا - ألفارو كاريراس.

الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا.

الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن أوساسونا صاحب المركز الثاني.