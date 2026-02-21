منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي
السبت، 21 فبراير 2026 - 16:34
كتب : FilGoal
حقق الترجي الفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري التونسي.
الترجي سيطر على مجريات اللقاء من الشوط الأول ونجح حسام تقا في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 21.
في الشوط الثاني استحوذ الملعب التونسي على الكرة ولكنه لم يخلق فرص كافية للتسجيل ليحقق الترجي الفوز.
بالفوز ارتفع رصيد الترجي للنقطة 46 ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الإفريقي التونسي صاحب المركز الثاني.
الترجي هو منافس الأهلي المقبل في دوري ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.
وكان الترجي قد أعلن تعيين باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا السابق كمدرب للفريق لمدة موسم ونصف.
نرشح لكم
الهلال الليبي يتعاقد مع نجم منتخب السودان ذا أثلتيك: اتهام إنفانتينو وتشيفيرين في جرائم حرب لدعمهما أندية إسرائيلية "الجناح الطائر".. ليبيا تودع الأسطورة ونيس خير بعد مسيرة استثنائية جوميز يفجر مفاجأة: لاعبو الفتح يسألون بشكل متكرر عن الرواتب المتأخرة وذلك يشتت التركيز أولمبيك آسفي: أخفينا العلم المغربي في الجزائر داخل ثلاجة صغيرة عضو اللجنة التنفيذية لـ كاف: أطلب من الاتحاد المغربي أن يغفر لنا فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2 منافس الأهلي - الترجي يقسو على مستقبل سليمان بثلاثية ويشعل صدارة الدوري التونسي