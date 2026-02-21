منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي

حقق الترجي الفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري التونسي.

الترجي سيطر على مجريات اللقاء من الشوط الأول ونجح حسام تقا في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 21.

في الشوط الثاني استحوذ الملعب التونسي على الكرة ولكنه لم يخلق فرص كافية للتسجيل ليحقق الترجي الفوز.

بالفوز ارتفع رصيد الترجي للنقطة 46 ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الإفريقي التونسي صاحب المركز الثاني.

الترجي هو منافس الأهلي المقبل في دوري ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.

وكان الترجي قد أعلن تعيين باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا السابق كمدرب للفريق لمدة موسم ونصف.