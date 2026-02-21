منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي

السبت، 21 فبراير 2026 - 16:34

كتب : FilGoal

الترجي التونسي

حقق الترجي الفوز على الملعب التونسي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري التونسي.

الترجي سيطر على مجريات اللقاء من الشوط الأول ونجح حسام تقا في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 21.

في الشوط الثاني استحوذ الملعب التونسي على الكرة ولكنه لم يخلق فرص كافية للتسجيل ليحقق الترجي الفوز.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - باتريس بوميل مدربا للترجي حتى 2027 منافس الأهلي - تقرير تونسي: باتريس بوميل مدربا للترجي بعد حل الخلاف منافس الأهلي - خلافات تعطل تعاقد الترجي مع بوميل منافس الأهلي - تقرير: النيجيري أوجبيلو خارج حسابات الترجي بعد توقيعه للاتحاد الليبي

بالفوز ارتفع رصيد الترجي للنقطة 46 ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الإفريقي التونسي صاحب المركز الثاني.

الترجي هو منافس الأهلي المقبل في دوري ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20.

وكان الترجي قد أعلن تعيين باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا السابق كمدرب للفريق لمدة موسم ونصف.

الترجي الدوري التونسي الملعب التونسي
نرشح لكم
الهلال الليبي يتعاقد مع نجم منتخب السودان ذا أثلتيك: اتهام إنفانتينو وتشيفيرين في جرائم حرب لدعمهما أندية إسرائيلية "الجناح الطائر".. ليبيا تودع الأسطورة ونيس خير بعد مسيرة استثنائية جوميز يفجر مفاجأة: لاعبو الفتح يسألون بشكل متكرر عن الرواتب المتأخرة وذلك يشتت التركيز أولمبيك آسفي: أخفينا العلم المغربي في الجزائر داخل ثلاجة صغيرة عضو اللجنة التنفيذية لـ كاف: أطلب من الاتحاد المغربي أن يغفر لنا فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2 منافس الأهلي - الترجي يقسو على مستقبل سليمان بثلاثية ويشعل صدارة الدوري التونسي
أخر الأخبار
أليجري: أبطال مثل مودريتش يشكلون درسا للجميع 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) بيرنلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي ساعة | الوطن العربي
تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
أمين عمر يشارك في اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026 2 ساعة | في المونديال
تقرير: طائرة خاصة لنقل منتخب العراق إلى المكسيك لخوض الملحق العالمي 2 ساعة | آسيا
بدر رجب: كولر عدو الناشئين.. وجراديشار يتفوق على كامويش بمسافات 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523792/منافس-الأهلي-الترجي-يستعيد-صدارة-الدوري-بالفوز-على-الملعب-التونسي