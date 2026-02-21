أمين عمر يشارك في اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026

السبت، 21 فبراير 2026 - 16:03

كتب : FilGoal

أمين عمر - السعودية - فلسطين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة الحكم المصري أمين عمر في اختبارات المرشحين للتواجد بكأس العالم 2026.

وتقام الاختبارات في معسكر سيقام بالعاصمة القطرية، الدوحة خلال الفترة ما بين 23 إلى 28 فبراير الجاري.

ويشهد المعسكر برامج فردية للحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالك 2026، فيما يتلعق بلياقتهم البدنية، كما سيقدم لهم تقييما نهائيا حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعم في أفضل الظروف قبل انطلاق البطولة.

كما ستتم مراجعى وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية والمشاركة في تدريبات عملية وسيتم تصويرها وإرسالها للمحاضرين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.

ويقام كأس العالم 2026 خلال شهر يونيو المقبل بأمريكا وكندا والمكسيك.

