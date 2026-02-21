تقرير: طائرة خاصة لنقل منتخب العراق إلى المكسيك لخوض الملحق العالمي

قرر محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق تخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب إلى المكسيك.

ويستعد منتخب العراق لخوض الملحق العالمي الذي سيقام في المكسيك المؤهل لكأس العالم 2026، ومن المقرر أن يقام في شهر مارس المقبل.

وبحسب صحيفة الصباح العراقية، فإن شياع السوداني التقى بعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وجراهام أرنولد مدرب المنتخب للاطلاع على الاستعدادات قبل خوض الملحق العالمي.

وأكد شياع السوداني لهما بأن الحكومة تواصل الدعم للمنتخب الذي ينتظر منه تحقيق نتيجة تليق بمكانة منتخب العراق وتعكس صورة مشرفة عن الرياضة العراقية أمام العالم.

ويشارك 6 منتخبات في الملحق العالمي من مختلف القارات.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب العراق الفائز من المنتصر خلال مباراة بوليفيا وسورينام.

وعلى الجانب الآخر ينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية الفائز من مواجهة نيو كاليدونيا وجامايكا.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.