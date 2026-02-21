مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي

أوضح هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أن هناك خطة خاصة للامين يامال لاعب الفريق بسبب صيامه في شهر رمضان.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه ليفانتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "شهر رمضان؟ خططتنا واضحة لكل لاعب، نتابع ما يفعلونه، وكيف يمكننا دعمهم ومتى عليهم تناول الطعام أو التدريب، بحسب علمي فأن لامين يامال فقط هو من يصوم".

وأضاف "أرى أن الفريق مقتنع بطريقة اللعب بنسبة 100%، من أصل 5 ألقاب توجنا بـ 4، لا أحد يحب الخسارة خاصة في برشلونة".

وأكمل "تحدثنا جميعا مع بعضنا البعض، التواصل أمر حيوي، كنا صريحين ومنفتحين، أخذ القرارات، أريد من اللاعبين تحمل المسؤولية، هم يفعلون ذلك".

وتابع "بيدري قد يشارك لبضع دقائق أمام ليفانتي، لكن الأمر الإيجابي أنه يتدرب بالفعل مع المجموعة، هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، قد يكون أحد قادة مستقبل هذا النادي".

وأتم "ليست من مهمتي التعليق على الانتخابات، لا تؤثر على الفريق، الرئيس لم يكن هنا في المباراتين الأخيرتين وخسرناهما".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ 19 أي قبل الأخير برصيد 18 نقطة.