مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي

السبت، 21 فبراير 2026 - 14:57

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

أوضح هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أن هناك خطة خاصة للامين يامال لاعب الفريق بسبب صيامه في شهر رمضان.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه ليفانتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "شهر رمضان؟ خططتنا واضحة لكل لاعب، نتابع ما يفعلونه، وكيف يمكننا دعمهم ومتى عليهم تناول الطعام أو التدريب، بحسب علمي فأن لامين يامال فقط هو من يصوم".

أخبار متعلقة:
آس: برنامج غذائي خاص من برشلونة لـ يامال بسبب رمضان التحق بـ ليفاندوفسكي وتحدي هاتف يامال.. أهمية مدربة النوم لبرشلونة لامين يامال: أعيش حياة عادية وأتمنى الاختفاء ليوم واحد لامين يامال.. حين يصنع النضج الفارق داخل المستطيل الأخضر

وأضاف "أرى أن الفريق مقتنع بطريقة اللعب بنسبة 100%، من أصل 5 ألقاب توجنا بـ 4، لا أحد يحب الخسارة خاصة في برشلونة".

وأكمل "تحدثنا جميعا مع بعضنا البعض، التواصل أمر حيوي، كنا صريحين ومنفتحين، أخذ القرارات، أريد من اللاعبين تحمل المسؤولية، هم يفعلون ذلك".

وتابع "بيدري قد يشارك لبضع دقائق أمام ليفانتي، لكن الأمر الإيجابي أنه يتدرب بالفعل مع المجموعة، هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، قد يكون أحد قادة مستقبل هذا النادي".

وأتم "ليست من مهمتي التعليق على الانتخابات، لا تؤثر على الفريق، الرئيس لم يكن هنا في المباراتين الأخيرتين وخسرناهما".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ 19 أي قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

برشلونة فليك لامين يامال
نرشح لكم
بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال مرشح لرئاسة برشلونة: تعاقدوا مع أولمو صاحب المشاكل البدنية.. واللاعب يرد "الأسوأ في أوروبا".. تقرير: برشلونة يقدم اقتراحا بشأن نظام الفيديو آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله تقرير: فيلاخونا يتعهد بضم هاري كين حال فوزه برئاسة برشلونة
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي 3 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمين عمر يشارك في اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026 34 دقيقة | في المونديال
تقرير: طائرة خاصة لنقل منتخب العراق إلى المكسيك لخوض الملحق العالمي ساعة | آسيا
بدر رجب: كولر عدو الناشئين.. وجراديشار يتفوق على كامويش بمسافات ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - باتريس بوميل مدربا للترجي حتى 2027 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523787/مؤتمر-فليك-لدينا-خطة-لـ-يامال-الصائم-الوحيد-في-الفريق-وبيدري-قد-يلعب-أمام-ليفانتي