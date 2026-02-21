بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال

يسعى نادي برشلونة إلى تجديد مارك بيرنال خلال الفترة المقبلة.

مارك برنال النادي : برشلونة برشلونة

وبحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة يسعى لتجديد عقد مارك بيرنال مرة أخرى بعد أقل من عام وزيادة راتبه السنوي.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في صيف 2029.

وكشفت صحيفة سبورت في وقت سابق عن رفض نادي برشلونة عرضا رسميا من جالاتاسراي التركي للتعاقد مع مارك بيرنال لاعب وسط الفريق، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضح التقرير وقتها، أن جالاتاسراي تقدم بعرض بلغت قيمته 30 مليون يورو لضم اللاعب البالغ 18 عاما، مع وعد بتثبيت راتبه الحالي، في محاولة جادة لإقناع اللاعب وإدارة برشلونة، بقيادة رئيس النادي التركي دورسون أوزبك.

ورفض برشلونة العرض بشكل قاطع، مؤكدا تمسكه باللاعب وعدم مناقشة أي انتقال نهائي، رغم أن النادي كان منفتحا في وقت سابق على فكرة إعارته لضمان مشاركته بشكل منتظم وعدم تعطيل تطوره.

وجدد برشلونة تعاقد لاعبه الشاب بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي في العام الماضي.

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في الموسم الماضي.