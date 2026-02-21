بعد نقله للمستشفى.. بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة أحمد توفيق

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز المصري عن الحالة الصحية لأحمد توفيق لاعب الفريق بعد دخوله إحدى المستشفيات خلال الساعات الماضية.

أحمد توفيق النادي : بيراميدز بيراميدز

وغاب توفيق عن فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد سجله الفلسطيني حامد حمدان ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المنيري "أحمد توفيق خلال تواجده في معسكر الفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري، عانى من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجات الحرارة والتهاب في "اللوزتين" ولذلك قرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة".

وأوضح "تم منح اللاعب الأدوية اللازمة، ولكن تقرر دخوله إحدى مستشفيات التجمع الخامس حتى يحصل على جرعات العلاج اللازمة لحالته، مشيرا إلى أن حالته حاليا مستقرة وسيغادر المستشفى اليوم بعد الاطمئنان عليه".

واقترب بيراميدز خطوة من القمة بالفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر بنتيجة 1-0 في الجولة 18 من الدوري المصري.

سجل حامد حمدان هدف الفوز لبيراميدز.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 34 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك من 16 مباراة.

فيما ظل سيراميكا متصدرا برصيد 35 نقطة من 17 مباراة.