الدوري المصري - تعثر المتصدر يشعل سباق الصدارة .. تعرف على المباريات المتبقية لرباعي القمة

اشتعل سباق الصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتصارات بيراميدز والأهلي والزمالك، وتعثر سيراميكا كليوباترا المتصدر.

وانتهت مباريات الجولة 18 من منافسات الدوري المصري، بفوز الأهلي على الجونة، والزمالك على حرس الحدود، وبيراميدز على سيراميكا كليوباترا.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا الترتيب برصيد 35 نقطة من 17 مباراة رغم الخسارة أمام بيراميدز.

بينما يتقاسم فريقا الزمالك وبيراميدز المركزين الثاني والثالث بـ 34 نقطة من 16 مباراة ويتفوق الأبيض في فارق الأهداف.

أما الأهلي بعد الفوز على الجونة أصبح في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول المباريات المتبقية للرباعي المنافس على القمة:

سيراميكا كليوباترا

ضد الإسماعيلي - 24 فبراير

ضد وادي دجلة - 28 فبراير

ضد البنك الأهلي - 5 مارس

الزمالك

ضد زد - 24 فبراير

ضد بيراميدز - 1 مارس

ضد الاتحاد - 6 مارس

ضد إنبي - 11 مارس

الأهلي

ضد سموحة - 23 فبراير

ضد زد - 28 فبراير

ضد المقاولون العرب - 5 مارس

ضد طلائع الجيش - 9 مارس

بيراميدز

ضد غزل المحلة - 24 فبراير

ضد الزمالك - 1 مارس

ضد حرس الحدود - 5 مارس

ضد البنك الأهلي - 9 مارس.