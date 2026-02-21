"الأسوأ في أوروبا".. تقرير: برشلونة يقدم اقتراحا بشأن نظام الفيديو

السبت، 21 فبراير 2026 - 12:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي جيرونا بالهدف ضد برشلونة

يسعى نادي برشلونة إلى تقديم اقتراح للجنة الحكام بشأن نظام الفيديو.

وبحسب "كادينا سير"، فإن برشلونة سيقدم اقتراحا إلى لجنة الحكام الإسبانية بتطبيق نظام التحدي في الفيديو.

ووفقا لكادينا سير، فإن النادي الكتالوني يرى أن نظام الفيديو في إسبانيا هو الأسوأ في أوروبا.

وكان برشلونة قد اعترض كثيرا على هدف فوز جيرونا عليه في الجولة 24 من الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وحقق جيرونا الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب مونتليفي معقل جيرونا.

واعترض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عقب المباراة كثيرا على هذه اللقطة التي أدت لخسارة فريقه وكذلك أكثر من لاعب.

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 58 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي اقتنص الصدارة، بينما ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 29 في المركز الـ 12.

الهزيمة كانت هي الرابعة لبرشلونة خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني.

برشلونة الدوري الإسباني
