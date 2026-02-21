بمشاركة مصرية.. ختام معسكر إعداد حكام كأس إفريقيا للسيدات

اختتم معسكر إعداد حكام كأس الأمم الإفريقية للسيدات، والذي انطلق يوم 15 فبراير الجاري بالقاهرة.

وشارك في المعسكر، الثنائي المصري السيد مراد عضو لجنة الحكام الرئيسية كمحاضر ومقيم للحكام ، ويارا عاطف الحكمة المساعدة الدولية المرشحة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات ونخبة من الحكام والمحكمات والمحاضرين من مختلف الدول الإفريقية.

وتضمن المعسكر برامج نظرية وعملية، شملت شرح أحدث تعديلات قانون اللعبة، إلى جانب اختبارات بدنية وفنية، تمهيدًا لاختيار الأطقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية للسيدات خلال العام الجاري بالمغرب.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تكليف المدرب محمد كمال بقيادة منتخب مصر للسيدات في كأس أمم إفريقيا.

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجزائر - السنغال - كينيا.

المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - تنزانيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي.

المجموعة الرابعة: غانا - الكاميرون - مالي - كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.