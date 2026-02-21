سكاي تكشف موقف لاوتارو من اللحاق بدربي ميلانو

السبت، 21 فبراير 2026 - 12:22

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا إمكانية لحاق لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر بدربي ميلانو.

ومن المقرر أن يواجه إنتر غريمه ميلان في دربي الغضب يوم 8 مارس المقبل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويعاني لاوتارو من إصابة عضلية تعرض لها أمام بودو جليمت في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن لاوتارو سيغيب من 3 إلى 4 أسابيع، ما يعني غيابه عن مباراة دربي ميلانو.

وبذلك من المؤكد غياب قائد الفريق عن المباريات التي تسبق الدربي.

وسيلعب إنتر ضد ليتشي وبودو جليمت وجنوى وكومو قبل مواجهة ميلان.

ويمثل غياب المهاجم الأرجنتيني ضربة قوية لفريق كيفو، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية هذا الموسم، رغم توافر بدائل مثل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وأنجي يوان بوني.

ويحاول إنتر في الوقت ذاته الحفاظ على صدارته في الدوري الإيطالي، ما يزيد من صعوبة المرحلة المقبلة في ظل احتمالية فقدان هدافه الأبرز.

