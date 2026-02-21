الهلال الليبي يتعاقد مع نجم منتخب السودان
السبت، 21 فبراير 2026 - 12:00
كتب : FilGoal
أتم نادي الهلال الليبي إجراءات التعاقد مع السوداني أبو عاقلة عبد الله.
أبو عاقلة عبد الله محمد أحمد
النادي : الهلال
وانضم أبو عاقلة إلى الهلال الليبي قادما من صفوف الأهلي بنغازي.
وأعلن نادي الهلال تعاقده بشكل رسمي مع أبو عاقلة ليخوض تجربته الثانية بالدوري الليبي.
وبدأ صاحب الـ 32 عاما مسيرته مع نادي الهلال السوداني الذي قضى معه 8 سنوات.
وخاض أبو عاقلة تجربته الاحترافية الأولى في صيف 2024 حينما انتقل من الهلال السوداني إلى أهلي بنغازي.
ولعب أبو عاقلة 55 مباراة دولية مع منتخب السودان وسجل هدفين.
