سباليتي: ظلمنا في طرد كالولو.. ومباراتا كومو وجالاتاسراي ستحددان موسمنا

السبت، 21 فبراير 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

أقر لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس بأن طرد بيير كالولو لاعب الفريق أمام إنتر كان ظلما.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه كومو في المباراة التي ستجمعهما اليون السبت في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "طرد بيير كالولو أمام إنتر كان ظلما واضحا واضطر الجميع للاعتراف به".

أخبار متعلقة:
رغم اعتراف لجنة الحكام بالخطأ.. رفض استئناف يوفنتوس لإلغاء إيقاف كالولو لا جازيتا: 6 لاعبين خارج حسابات سباليتي في يوفنتوس الموسم المقبل تقرير: يوفنتوس يتمسك بـ سباليتي.. ودوري الأبطال يحسم مصير المشروع ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس

وأضاف "إذا فقدنا وحدتنا، نفقد الفاعلية والقوة، جميعنا نتحمل المسؤولية نفسها، لذا سنواصل الاعتماد على ميكيلي دي جريجوريو".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن على دراية بأن مواجهتي كومو وجالاتاسراي سيحددان موسم يوفنتوس، لكنني مقتنع بأن الفريق سيظهر رد فعل".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما يأتي كومو في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وتنتظر يوفنتوس مباراة نارية أمام جالاتاسراي في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب بنتيجة 5-2.

يوفنتوس سباليتي الدوري الإيطالي كومو
نرشح لكم
"الأسوأ في أوروبا".. تقرير: برشلونة يقدم اقتراحا بشأن نظام الفيديو سكاي تكشف موقف لاوتارو من اللحاق بدربي ميلانو آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك رايس: ساكا أخبرني أن ديربي توتنام المباراة المثالية للرد.. ولا يمكن أن نخسرها رغم اعتراف لجنة الحكام بالخطأ.. رفض استئناف يوفنتوس لإلغاء إيقاف كالولو رومانو: قرار نهائي من إدارة كريستال بالاس بشأن مستقبل جلاسنر مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي جارسيا: فليك أقنعني بالقدوم لـ برشلونة.. وقادرون على العودة أمام أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
الدوري المصري - تعثر المتصدر يشعل سباق الصدارة .. تعرف على المباريات المتبقية لرباعي القمة 15 دقيقة | الدوري المصري
"الأسوأ في أوروبا".. تقرير: برشلونة يقدم اقتراحا بشأن نظام الفيديو 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مصرية.. ختام معسكر إعداد حكام كأس إفريقيا للسيدات ساعة | رياضة نسائية
سكاي تكشف موقف لاوتارو من اللحاق بدربي ميلانو ساعة | الكرة الأوروبية
الهلال الليبي يتعاقد مع نجم منتخب السودان ساعة | الوطن العربي
سباليتي: ظلمنا في طرد كالولو.. ومباراتا كومو وجالاتاسراي ستحددان موسمنا ساعة | الكرة الأوروبية
كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد ساعة | سعودي في الجول
آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523776/سباليتي-ظلمنا-في-طرد-كالولو-ومباراتا-كومو-وجالاتاسراي-ستحددان-موسمنا