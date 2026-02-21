سباليتي: ظلمنا في طرد كالولو.. ومباراتا كومو وجالاتاسراي ستحددان موسمنا

أقر لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس بأن طرد بيير كالولو لاعب الفريق أمام إنتر كان ظلما.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه كومو في المباراة التي ستجمعهما اليون السبت في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "طرد بيير كالولو أمام إنتر كان ظلما واضحا واضطر الجميع للاعتراف به".

وأضاف "إذا فقدنا وحدتنا، نفقد الفاعلية والقوة، جميعنا نتحمل المسؤولية نفسها، لذا سنواصل الاعتماد على ميكيلي دي جريجوريو".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن على دراية بأن مواجهتي كومو وجالاتاسراي سيحددان موسم يوفنتوس، لكنني مقتنع بأن الفريق سيظهر رد فعل".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما يأتي كومو في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وتنتظر يوفنتوس مباراة نارية أمام جالاتاسراي في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب بنتيجة 5-2.