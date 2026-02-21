كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد

بات الفرنسي ثيو هيرنانديز جاهزا لقيادة الهلال خلال المواجهة المرتقبة ضد الاتحاد.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد مساء اليوم السبت ضمن كلاسيكو الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ثيو هيرنانديز بات جاهزا لخوض مواجهة الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة في مفصل القدم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال اصطحب ثيو هيرنانديز في قائمة مباراة الاتحاد بعد تأكد جاهزيته.

ويدخل الاتحاد مباراة الهلال في مواجهة بطابع خاص، إذ سيقود هجوم الهلال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل حديثا من الاتحاد.

في المقابل يسعى الهلال لتخطي عقبة الاتحاد في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن النصر و3 نقاط عن أهلي جدة.

فيما يتواجد الاتحاد بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.