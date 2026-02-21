كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد

السبت، 21 فبراير 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - الهلال

بات الفرنسي ثيو هيرنانديز جاهزا لقيادة الهلال خلال المواجهة المرتقبة ضد الاتحاد.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد مساء اليوم السبت ضمن كلاسيكو الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ثيو هيرنانديز بات جاهزا لخوض مواجهة الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة في مفصل القدم.

أخبار متعلقة:
ديابي جاهز لقيادة اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال الهلال يستعيد ثيو هيرنانديز قبل الكلاسيكو أمام اتحاد جدة الرياضية: قبل قمة الهلال والاتحاد.. مالكوم يتعافى وتأهيل السداسي المصاب مالكوم جاهز للمشاركة مع الهلال أمام اتحاد جدة

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال اصطحب ثيو هيرنانديز في قائمة مباراة الاتحاد بعد تأكد جاهزيته.

ويدخل الاتحاد مباراة الهلال في مواجهة بطابع خاص، إذ سيقود هجوم الهلال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل حديثا من الاتحاد.

في المقابل يسعى الهلال لتخطي عقبة الاتحاد في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن النصر و3 نقاط عن أهلي جدة.

فيما يتواجد الاتحاد بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.

الدوري السعودي الهلال السعودي الاتحاد السعودي ثيو هيرنانديز
نرشح لكم
ألجواسيل يتنازل عن 3 ملايين دولار بعد إنهاء تعاقده مع الشباب السعودي ديابي جاهز لقيادة اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال مواعيد مباريات اليوم الجمعة - الزمالك والإسماعيلي وقمة الجولة.. ونقل مواجهتان عبر APP جوميز ينتقد التحكيم: الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين ولكن بمشاركة كوكا.. الاتفاق يحقق انتصارا أمام الفتح بالدوري السعودي في مباراة الـ 7 أهداف بمشاركة نبيل عماد.. هاتريك توني يقود أهلي جدة لتحقيق انتصار كبير أمام النجمة الهلال يستعيد ثيو هيرنانديز قبل الكلاسيكو أمام اتحاد جدة انتهى الجدال.. الجوهرة المشعة يستضيف مباراتي أهلي جدة واتحاد جدة آسيويا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) بيرنلي.. بالمر يهدر الثاني 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي ساعة | الوطن العربي
تشكيل تشيلسي - بالمر وبيدرو يقودان الهجوم ضد بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
أمين عمر يشارك في اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
تقرير: طائرة خاصة لنقل منتخب العراق إلى المكسيك لخوض الملحق العالمي 2 ساعة | آسيا
بدر رجب: كولر عدو الناشئين.. وجراديشار يتفوق على كامويش بمسافات 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: لدينا خطة لـ يامال الصائم الوحيد في الفريق.. وبيدري قد يلعب أمام ليفانتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي
/articles/523775/كلاسيكو-السعودية-ثيو-هيرنانديز-جاهز-لقيادة-الهلال-أمام-الاتحاد