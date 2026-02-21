آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك

دخل نادي ريال مدريد في منافسة مع غريمه برشلونة للتعاقد مع نيكو شلورتبيك لاعب بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن ريال مدريد يهتم كثيرا باللاعب الألماني، ويقدر سعر اللاعب بـ 50 مليون يورو.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمامه بشلوتربيك في وقت سابق، إلا أن الاهتمام لم يتوقف.

ووفقا للصحيفة، رفض شلوتربيك تجديد عقده مع دورتموند الذي ينتهي في عام 2027، ولهذا السبب فإن ناديه منفتح على بيعه في الصيف المقبل.

ويبلغ اللاعب الألماني من العمر 26 عاما.

وكان دورتموند قد تعاقد مع شلوتربيك قادما من فريبورج في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو.

وخاض شلوتربيك 26 مباراة مع فريقه، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

