رغم اعتراف لجنة الحكام بالخطأ.. رفض استئناف يوفنتوس لإلغاء إيقاف كالولو

السبت، 21 فبراير 2026 - 11:16

كتب : FilGoal

أليساندرو باستوني - بيير كالولو - إنتر - يوفنتوس

رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به يوفنتوس لإلغاء إيقاف بيير كالولو لاعب الفريق.

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق أمام إنتر، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين.

وأعلن الاتحاد الإيطالي رفض استئناف يوفنتوس لإلغاء إيقاف كالولو بعد طرده أمام إنتر في دربي إيطاليا.

وقدم جيانلوكا روكي رئيس لجنة الحكام الإيطالية في وقت سابق اعتذارا إلى يوفنتوس بسبب خطأ فيديريكو لا بينا حكام مباراة الفريق ضد يوفنتوس بطرد بيير كالولو.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال روكي عبر وكالة الأنباء الإيطالية: "نحن آسفون جدا لما حدث بسبب قرار فيديريكو لا بينا حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس في حادثة طرد بيير كالولو".

وأتم "قرار لا بينا كان خاطئا، هو يشعر بإحباط شديد، لكننا قريبون منه".

ومن المقرر غياب كالولو عن مباراة الفريق أمام كومو التي ستقام اليوم السبت في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويرى مسئولو يوفنتوس، أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر كالولو
